Guarani confirma permanências de Oziel e Bruno Recife Dando sequência na montagem do elenco, o Guarani confirmou, nesta sexta-feira, a permanência de mais dois jogadores que fizeram parte do elenco que foi vice-campeão paulista nesta temporada. Tratam-se dos laterais Oziel e Bruno Recife. Na última quinta-feira, foi o meia Fumagalli quem garantiu o cumprimento do contrato até o final de 2013.