Guarani consegue liberação da Justiça e nome de Eliandro é regularizado na CBF

Depois de enfrentar alguns empecilhos, o Guarani conseguiu garantir um reforço importante para o confronto com o ASA, em jogo válido pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, às 19 horas do próximo sábado, em Arapiraca (AL). O atacante Eliandro teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Marcelo Chamusca.

No último treino antes da viagem para Alagoas, nesta tarde, o centroavante esteve entre os titulares. O restante da equipe escalada pelo treinador manteve a base utilizada nas rodadas finais da fase classificatória.

A demora para regularizar o atleta teve dois motivos. O primeiro era o pagamento combinado com o Bragantino, ex-clube de Eliandro. O segundo era uma determinação judicial por conta de dívidas trabalhistas.

Em 2013, o Guarani recebeu R$ 1.791.586,40 por conta da desapropriação de um terreno que possuía na Rodovia dos Bandeirantes. Na época, o clube utilizou o dinheiro para pagar funcionários. O problema é que a área estava penhorada e por isso o valor deveria ter sido repassado para a Justiça para bancar as dívidas.

Nas últimas semanas, essa dívida foi cobrada e bloquearem o registro de atletas do Guarani. Por fim, o clube conseguiu a liberação, mas a partir de agora terá que consultar os órgãos públicos para ter permissão de fazer qualquer negócio envolvendo jogadores.