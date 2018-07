Guarani consegue liberação e usará estádio na Série A-2

O Guarani recebeu uma notícia boa na tarde desta quarta-feira. O clube foi informado que o laudo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Brinco de Ouro está renovado e, desta forma, liberado para ser utilizado durante a Série A-2 do Campeonato Paulista.

O documento tem validade até o dia 30 de novembro do próximo ano, o que garante ao time campineiro tranquilidade para desfrutar de sua casa. A situação, que parece normal para um clube que possui estádio, trouxe muitos problemas ao Guarani e complicou sua vida em 2014.

Neste ano, o Bugre realizou somente duas partidas em seu estádio, nenhuma delas pelo campeonato estadual. Na disputa da Série C do Brasileiro enfrentou o Caxias e ficou no empate por 1 a 1. Já diante do São Caetano, acabou derrotado por 1 a 0. De novo no Brinco de Ouro, o clube busca dias de paz para voltar à elite do futebol paulista.