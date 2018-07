Guarani contrata atacante Rentería, campeão da Libertadores com o Internacional

A boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B não impediu que a diretoria do Guarani continuasse de olho no mercado em busca de novos jogadores para o restante da temporada. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do atacante colombiano Wason Rentería, de 32 anos, campeão da Copa Libertadores de 2006 pelo Internacional.

Conhecido por ter se tornado uma espécie de "xodó" do torcedor colorado, o colombiano também defendeu, no Brasil, Atlético Mineiro, Santos, Caxias-RS e nesta temporada foi titular do Tubarão no Campeonato Catarinense.

Na melhor fase de sua carreira, Rentería vestiu a camisa do Porto e sagrou-se campeão português da temporada 2006/2007. Neste período, chegou a ser convocado para defender a seleção da Colômbia. O jogador chegou em Campinas (SP) nesta terça-feira para realizar exames médicos e, se aprovado, assinará contrato com o Guarani até o final da Série B.

O colombiano será mais uma opção de ataque para o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Atualmente o elenco conta com Claudinho, Eliandro, Braian Samudio, Rafael Silva, Caíque e Gabriel Leite. O time campineiro está há sete rodadas dentro do G4 - a zona de acesso.