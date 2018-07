Guarani contrata atacante Schwenck para Série B

O jogador de 33 anos já passou por 17 clubes, do Brasil e do exterior, e defendeu o Itumbiara, no último Campeonato Goiano. Ele foi indicado pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, e chega para ser opção à camisa 9, que tem como dono o garoto Bruno Mendes, de 18 anos. Os demais jogadores para a posição são Ronaldo e Emílio, que ainda não convenceram.

Caso seja regularizado a tempo, Schwenck pode ser aproveitado no jogo contra o ABC, sábado, em Campinas, pela 7ª rodada da Série B. Após a rodada do final de semana, o time campineiro caiu para a 16ª colocação, com seis pontos, um a mais que o Ceará, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.