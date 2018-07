Guarani contrata dois novos reforços para a Série A2

Assim como as outras contratações realizadas pelo clube para a próxima temporada, os dois jogadores chegam por indicação do gerente de futebol, Luiz Simplício, e do treinador Márcio Fernandes. Os dois reforços atuaram como adversários do técnico do Guarani no tempo em que ele comandou o Brasiliense.

Com 31 anos, Ricardo Oliveira chega ao Guarani com um bom histórico. Em 2011, ele era titular do Catanduvense que conseguiu o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Na mesma época, Márcio Fernandes conseguiu subir com o Comercial e jogou duas vezes contra o jogador. Então, o volante atuou pelo Oeste e conseguiu o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste ano, esteve no grupo do Rio Branco-AC, que foi muito mal na disputa da Série C.

O atacante Giba tem as características buscadas pelo Guarani. Sem um atacante de referência no elenco, Fernandes queria um jogador que fosse bom no jogo aéreo e soubesse atuar mais dentro da área. Com 1,83m, Giba traz essas características. Aos 30 anos, jogou o Campeonato Brasiliense e a Série D pelo Brasília. Em São Paulo, ele defendeu o Atlético Sorocaba em 2008 e em 2009.