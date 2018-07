Guarani contrata filho de ex-lateral e leva jogo para a Rua Javari

Faltando um dia para o término das inscrições de jogadores no Campeonato Paulista da Série A-2, a diretoria do Guarani contratou mais um reforço na manhã desta quinta-feira. Trata-se do lateral-direito Raoni, que possui 19 anos e que estava no Paulista.

A jovem promessa chegou a atuar na base do São Paulo e do Grêmio antes de chegar ao clube de Jundiaí. No Paulista teve problemas com salários atrasados, o que facilitou sua transferência para o Guarani para a sequência da Série A-2.

Um fato curioso é que Raoni é filho do ex-lateral-direito Índio, que atuou como profissional nas décadas de 1980 e 90 e acumulou passagens por Santos, Palmeiras, Flamengo, Guarani, Goiás e Atlético-MG.

MUDANÇA DE LOCAL

O jogo do Guarani contra o Água Santa, de Diadema, no próximo sábado, pela Série A-2 será disputado na capital. O confronto, antes marcado para o Distrital do Inamar, teve o local alterado para a Rua Javari.

Funcionários da Federação visitaram o Inamar na última quarta-feira e constataram problemas com a drenagem do gramado artificial, principalmente depois da forte chuva que caiu sobre o Estado.

A própria direção do clube mandante pediu que a entidade mudasse o jogo para a Rua Javari, onde já atuou outras vezes. Animada com a campanha no Paulista A2, ocupando a quinta posição, a direção do Guarani solicitou mil ingressos para seus torcedores.