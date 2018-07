Guarani contrata goleiro e prepara pacotão para a Série B

Após perder jogadores importantes - o goleiro Bruno Brígido, o lateral Lenon, o volante Baraka, o meia Bruno Nazário e o atacante Anselmo Ramon -, a diretoria do Guarani foi ao mercado em busca de reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a contratação do experiente goleiro Oliveira, que tem 36 anos e estava defendendo o Novorizontino na Série D do Brasileiro. Ele chega para ser titular, porque o elenco conta apenas com os jovens Georgemy e Passarelli.

Mas a semana ainda promete outras novidades no Brinco de Ouro da Princesa. O zagueiro Ferreira (vice-campeão da Série C pelo Guarani em 2016), o volante/lateral Fabrício (do Sport), o meia Jefferson Nem (ex-Náutico e hoje no Real-POR) e o atacante Marcão (sem clube e com passagem marcante pelo Atlético-GO) têm conversas bem adiantadas.

O Guarani vem de quatro empates seguidos e é apenas o décimo colocado, com 17 pontos. O time volta a campo na quinta-feira, contra o Oeste, na Arena Barueri, pela 14ª rodada da Série B.