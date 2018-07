Guarani contrata goleiro Leandro Santos e volante Zé Antônio

Os novos reforços são aguardados nos próximos dias em Campinas para realizarem exames médicos e assinarem contrato até o fim da temporada. No início dessa semana, o clube anunciou a contratação do volante Evandro, ex-Toledo.

A diretoria continua em busca de mais reforços para o técnico Marcelo Chamusca, pois, depois da eliminação precoce na Série A2 do Paulista, 16 jogadores foram dispensados.

A estreia bugrina na Série C acontece no dia 21 ou 22 de maio, contra o Guaratinguetá, em local ainda não definido, pois o Guarani foi punido com a perda de dois mandos de campo devido a confusões no campeonato do ano passado.