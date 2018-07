Guarani contrata lateral Kevin e atacante Claudinho para disputa da Série B

O Guarani segue a todo vapor na montagem de elenco para disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Se na terça-feira o clube garantiu o retorno do meia Edinho, que estava no Mogi Mirim, e a contratação do também meia Luiz Fernando, nesta quarta-feira foi a vez de conseguir um acerto com o lateral Kevin, de 19 anos, e com o atacante Claudinho, de 26.

Assim como Luiz Fernando, Kevin vem por empréstimo junto ao Cruzeiro, até o fim da Série B, e já está treinando no Brinco de Ouro. Claudinho se destacou no Ituano, onde foi campeão do Troféu do Interior nesta temporada, e também já foi integrado ao elenco.

Aos poucos, o elenco começa a tomar forma. O clube já acertou também com o goleiro Vagner (ex-Mirassol e Palmeiras), com o meia Dener (ex-Red Bull Brasil) e com o atacante Caíque (ex-Taubaté). Todos já estão trabalhando com o técnico Vadão, mas só Vagner foi apresentado oficialmente. Ainda nesta semana, o atacante Uederson foi dispensado.

O zagueiro Naylhor, que disputou o Paulistão pelo Ituano e chegou a acertar com o clube, não vem mais. Na terça-feira, ele fechou contrato com o Figueirense. O meia Juninho, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado à Ferroviária, é aguardado nos próximos dias.

A estreia do Guarani na Série B acontece no próximo dia 12, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, com portões fechados. O clube foi punido por brigas de sua torcida na decisão da Série C contra o Boa, em Varginha (MG).