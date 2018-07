Guarani contrata Leandro Amaro e apresenta dois reforços

Leandro Amaro defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista da Série A2. Foi reserva na campanha que culminou no acesso e vice-campeonato do time. O jogador tem 29 anos, coleciona passagens por Cruzeiro, Palmeiras e Vitória e chega para dar mais experiência ao setor defensivo, bastante criticado no primeiro semestre.

À tarde, o vice-presidente Carlos Henrique Queiroz apresentou os dois primeiros reforços para a sequência da temporada. Leandro Santos foi rebaixado com o Oeste no Campeonato Paulista, enquanto Evandro defendeu o Toledo na Primeira Divisão do Campeonato Paranaense.

O Guarani estreará na Série C no dia 22 de maio, contra o Guaratinguetá, às 11 horas, provavelmente em Campinas e com portões fechados. O clube ainda não definiu onde mandará as duas primeiras partidas como mandante, já que foi punido pelo STJD por confusão na Série C de 2015.