Guarani contrata meia Alanzinho por empréstimo junto ao Palmeiras

O Guarani anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do meia Alanzinho, do Palmeiras, por empréstimo, até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, tratado como grande promessa, era um desejo antigo da diretoria do time campineiro, que vinha negociando com a equipe da capital paulista antes mesmo da pandemia.

O jogador já foi aprovado nos exames médicos realizados nesta sexta-feira no Brinco de Ouro da Princesa e posou com a camisa do Guarani. Esta é a primeira transferência da carreira do atleta, formado nas categorias de base do Palmeiras.

Leia Também Entenda o que é naming rights e seus benefícios para um clube de futebol

Alanzinho tem 20 anos e disputou o Mundial Sub-17 de 2017 pela seleção brasileira. Na temporada 2019, o atleta disputou 51 jogos pelos juniores do Palmeiras e marcou dez gols. Ele não chegou a ser aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na equipe principal nesta temporada e, por isso, acabou sendo liberado.

O time campineiro é o 16º colocado da Série B, com três pontos, mesma pontuação do Brasil de Pelotas, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio será diante do Náutico nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.