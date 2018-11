Guarani contrata o técnico Osmar Loss, ex-Corinthians, para a próxima temporada

Agora é oficial: Osmar Loss é o novo técnico do Guarani. O superintendente de futebol Fernando Fumagalli confirmou nesta quarta-feira a contratação do jovem treinador, que trabalhou recentemente no time principal no Corinthians. A sua apresentação está marcada para esta quinta, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Junto com ele chega também o auxiliar Dyego Coelho.

O acerto com Loss estava encaminhado desde a semana passada, mas o Conselho de Administração vinha adiando a apresentação com medo da rejeição da torcida. A cartada final veio justamente de Fumagalli, que recentemente assumiu o cargo de dirigente e bancou a contratação do treinador. Ele começa a trabalhar de olho no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil.

Fumagalli oficializou o acerto com o técnico nesta quarta-feira durante a apresentação do diretor executivo de futebol Marcus Vinícius Beck Lima. "Osmar Loss vai ser o nosso treinador. Batemos papo, o Conselho de Administração vinha conversando, já estava em andamento. Amanhã (quinta) será apresentado", adiantou o superintendente de futebol.

Desde que foi desligado do time principal do Corinthians, Loss passou o segundo semestre viajando pela Europa para estudar e aperfeiçoar os seus conhecimentos. A reformulação no departamento de futebol faz parte dos planos do clube.

O Paulistão está marcado para começar no dia 20 de janeiro, com estreia diante do Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).