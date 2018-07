Guarani contrata o volante Serginho e pode anunciar lateral-esquerdo para Série C O Guarani acertou nesta quarta-feira o seu 11.º reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do volante Serginho, vice-campeão mineiro pela Caldense. Nos próximos dias, a diretoria alviverde também pode anunciar o lateral-esquerdo João Victor.