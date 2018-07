Guarani contrata oito e apresenta primeiros reforços A segunda-feira foi agitada no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Isto porque o Guarani segue se movimentando na montagem do elenco para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2014. No mesmo dia que apresentou os dois primeiros contratados, a diretoria do clube anunciou oito reforços.