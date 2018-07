Guarani contrata Pablo Oliveira e encaminha acerto com Rafael Silva

O Guarani continua se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria contratou o volante Pablo Oliveira, que disputou o Campeonato Potiguar pelo Globo. Além disso, tem conversas avançadas para a contratação do atacante Rafael Silva, do Cruzeiro.

O jogador de 21 anos assinará um contrato de empréstimo até o final do Campeonato Paulista da Série A2 de 2018, em abril. No time potiguar, com o qual tem contrato até o final de 2019, ele realizou 42 jogos e marcou seis gols. O reforço chega a Campinas nesta semana e, após exames médicos, será apresentado.

Outro nome que está próximo de acertar é Rafael Silva. O jogador pertence ao Cruzeiro e foi emprestado por seis meses ao Hatta Club, dos Emirados Árabes, em janeiro deste ano. Em fim de contrato, ele deve retornar ao Brasil e já está apalavrado com o time campineiro.

O bom relacionamento das duas diretorias deve facilitar a negociação. No momento, o elenco tem três jogadores emprestados pelo Cruzeiro. O primeiro a chegar foi o meia Bruno Nazário, contratado ainda durante a disputa da Série A2. Depois foram cedidos o lateral-direito Kevin e o meia Luiz Fernando para a disputa da Série B.

O técnico Vadão ainda espera um acerto com o zagueiro Domingos, ex-Santos, e que defendeu o Guarani na campanha do vice-campeonato paulista de 2012. Ele está no mundo árabe e agora prepara sua volta ao Brasil.