Guarani contrata Richarlyson para a disputa da Série B do Brasileiro

Depois de uma divisão de opinião entre dirigentes, o Guarani finalmente tomou uma decisão e confirmou a contratação do volante Richarlyson, que no ano passado defendeu o FC Goa, da Índia, e estava sem clube. O jogador foi um pedido do técnico Vadão e dividia opiniões dentro da cúpula, mas a palavra do treinador prevaleceu.

O volante de 34 anos chegou a Campinas ainda nesta segunda-feira, assinou contrato e foi oficialmente apresentado na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro. "Espero ajudar o Guarani. Estou motivado e tenho a certeza de que minha experiência vai ser importante para o elenco", disse Richarlyson.

Revelado pelo Santo André, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, o jogador passou ainda por Fortaleza, RB Salzburg, da Áustria, e Santo André até chegar ao São Paulo. No clube do Morumbi, viveu seu melhor momento, foi campeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008, além de fazer parte do elenco campeão mundial contra o Liverpool, no Japão, em 2005.

Richarlyson passou ainda por Atlético-MG, onde conquistou o bicampeonato mineiro entre 2013 e 2014 e a Libertadores de 2013. No ano seguinte, defendeu o Vitória e chegou a anunciar a aposentadoria.

Em 2015, trocou o futebol pelo vôlei e atuou pelo Taquarituba, equipe de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. No entanto, voltou aos gramados no mesmo ano e passou por Chapecoense, Novorizontino e FC Goa, da Índia, seu último clube.