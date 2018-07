Guarani contrata volante coreano e espera ampliar receita no exterior Na tentativa de abrir novos horizontes para gerar receitas ao Guarani, o presidente Horley Senna, confirmou, nesta sexta-feira, uma parceria com a empresa M.Sports - Everything in Football. E vai, de início, receber um jogador coreano em seu elenco, assim como o Corinthians fez com o carismático Zizao, jovem oriental que chegou a vestir a camisa do time da capital.