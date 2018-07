Guarani contrata zagueiro Fernando, ex-Flamengo O Guarani acertou nesta sexta-feira a contratação do substituto do zagueiro Domingos, que se transferiu ao Al Khuraitiat, do Catar. O experiente Fernando, que já teve passagens por Flamengo e Vasco, será apresentado para a Série B do Campeonato Brasileiro assim que for aprovado nos exames médicos.