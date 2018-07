Guarani contrata zagueiro que jogou Série C pelo Caxias

Aos 22 anos, Tiago deixou o Caxias nesta segunda-feira depois de ter conseguido a rescisão de contrato na Justiça Trabalhista. O zagueiro estava sem receber direitos de imagem há quatro meses e há sete sem ter fundo de garantia. Revelado no Internacional, ele passou pelo Criciúma até chegar ao clube do interior gaúcho.

O presidente do Guarani, Álvaro Negrão, confirmou conversas com outros jogadores e espera ter uma definição nos próximos dias, tanto que nesta quarta poderá anunciar um pacote de até 12 reforços. De acordo com ele, todos estão dentro da realidade financeira do clube e chegam com o aval do técnico Zé Teodoro.

"Se der, depois do Natal estamos com a intenção de apresentar um pacote com quem nós estamos conversando. São 12 jogadores que estamos trabalhando. São atletas do Gilmar Veloz (empresário) ou que o Zé Teodoro trouxe por indicação. São atletas dentro de nossa realidade e que querem ascensão no futebol", comentou o mandatário bugrino.

Até o momento, o Guarani anunciou apenas duas contratações para a próxima temporada: o lateral-esquerdo Diogo (ex-ASA) e o zagueiro Leandro Souza (ex-Santa Cruz). A intenção da comissão técnica é trabalhar com um grupo formado por no máximo 30 jogadores. A estreia do Guarani no Paulistão será contra o Linense, no dia 20 de janeiro, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.