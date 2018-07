Guarani dá moral a novos jogadores contra São Paulo Sem poder contar com três jogadores - o volante Renan, além dos atacantes Mazolla e Roger - que pertencem ao próprio São Paulo, o técnico Vágner Mancini preferiu dar moral para os "novos" titulares e que vão estrear, justamente neste domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.