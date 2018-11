Guarani demite o técnico Umberto Louzer e faz 'faxina' no departamento de futebol

A caça às bruxas começou no Brinco de Ouro da Princesa. Uma semana depois de declarar a intenção de manter Umberto Louzer para a próxima temporada, o presidente Palmeron Mendes Filho anunciou nesta terça-feira a saída do treinador. E o departamento de futebol do Guarani ainda sofreu mais mudanças.

Um dos principais responsáveis pela montagem do elenco que conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista e fez uma campanha irregular na Série B do Brasileiro, o superintendente de futebol Luciano Dias foi demitido. Deixaram o clube também o auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Felipe Celia, que chegaram sob indicação do agora ex-dirigente bugrino.

As dispensas fazem parte do processo de reestruturação pelo qual o clube vai passar para a próxima temporada e os nomes dos substitutos devem ser definidos apenas após a votação das propostas de congestão, que acontece no fim de novembro.

"Dando início aos trabalhos visando o Campeonato Paulista da Série A1 de 2019, nós conversamos com a comissão técnica liderada por Umberto e Luciano Dias. Entramos em um comum acordo para encerrar o ciclo. Ciclo esse que foi muito vitorioso, deu alegria aos torcedores", anunciou o presidente.

PASSAGEM MARCANTE - Umberto Louzer vinha trabalhando como auxiliar técnico, mas recebeu uma oportunidade em janeiro após a saída inesperada de Fernando Diniz, que aceitou uma proposta do Atlético-PR durante a pré-temporada. Efetivado pela diretoria, o treinador conquistou 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas.

No primeiro semestre, conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista e levou o Guarani de volta à Copa do Brasil. A campanha irregular ao longo da Série B fez Umberto Louzer ser alvo de críticas de alguns torcedores. Mesmo assim, o time brigava por uma vaga no G4 até o mês passado, mas uma sequência ruim de resultados fez com que chegasse nas últimas duas rodadas apenas cumprindo tabela.

"Não tenho nenhum tipo de mágoa, sou agradecido pela oportunidade. Tive a oportunidade de começar a carreira em um clube com uma rica história e pelo qual passaram grandes profissionais. Os números mostram que o trabalho foi bem desenvolvido. Claro que a gente almejava coisas melhores", comentou o treinador.

O comandante deixa o comando do Guarani com o time na nona colocação da Série B, com 50 pontos. O Avaí, quarto colocado, soma 57. Na próxima rodada, com Fumagalli como interino, o time campineiro pega o Brasil de Pelotas no sábado, às 17 horas, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul.