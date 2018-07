Guarani demite treinador e já mira três substitutos

Como tinha contrato até o final do Paulistão, Tadei deveria receber uma multa de R$ 80 mil pela quebra. Havia também uma compensação para a saída do auxiliar e filho do técnico, Mayco Tadei, no valor de R$ 30 mil. "Eles entenderam nossa situação e nos darão um tempo", explicou Senna.

O dirigente também revelou os três principais candidatos ao cargo de treinador: Wilson Gottardo, Fernando Diniz e Evair. "Queremos alguém que tenha identificação com o Guarani e que se enquadre em nosso teto salarial", afirmou, sem confirmar o valor do teto, que deve girar em torno de R$ 30 mil.

Os três cogitados têm dois fatos em comum: são novatos na profissão e já jogaram pelo Guarani. Ídolo do Palmeiras, Evair foi revelado nas categorias de base do time campineiro, no final da década de 80. Gottardo brilhou no Guarani depois de aparecer no União Barbarense e Fernando Diniz atuou no Brinco de Ouro da Princesa depois de passagem pelo Juventus.