Guarani derrota o Criciúma e desencanta na Série B do Campeonato Brasileiro

O Guarani enfim desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, derrotou o Criciúma pelo placar de 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada. De quebra, aliviou a pressão em cima do técnico Daniel Paulista.

Com o resultado, o Guarani deixou a zona de rebaixamento e chegou aos quatro pontos. O Criciúma, por outro lado, perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes e ficou com os mesmos quatro pontos.

O jogo foi no Brinco de Ouro, mas parecia que era o Criciúma que estava jogando em casa. O time catarinense optou por marcar pressão desde o início e ficou muito próximo de abrir o placar com o veterano Marquinhos Gabriel. Ele arriscou para boa defesa de Maurício Kozlinski. O camisa 10 ainda tentou no rebote, mas só ganhou o escanteio.

Enquanto o Criciúma tinha a posse de bola e finalizava bem mais do que o rival, o Guarani buscou ameaçar na base do contra-ataque. Nicolas Careca foi o jogador mais perigoso da equipe bugrina, mas não conseguiu tirar o zero do marcador.

Antes do intervalo, o time carvoeiro perdeu uma grande oportunidade de marcar. Bilu avançou pela direita e cruzou para Serrato. Ele desviou e viu a bola ficar com Marcelo Hermes. Na cara do gol, isolou. A pressão continuou, mas Maurício Kozlinski acabou saindo de campo como o principal destaque do embate.

Daniel Paulista encaixou a marcação do Guarani na segunda etapa e deixou o time menos exposto. Com isso, a equipe bugrina conseguiu timidamente se soltar e ameaçar o Criciúma. E, no melhor momento grande da partida, o time da casa abriu o placar. O árbitro foi chamado no VAR e assinalou pênalti. Diogo Mateus cobrou, Gustavo defendeu, mas, na sobra, o lateral fez 1 a 0.

Atrás do placar, o Criciúma teve que se abrir, deixando o duelo mais fácil para o Guarani. Em mais uma jogada de contra-ataque, Nicolas Careca saiu de frente para Gustavo e viu o goleiro fazer grande defesa para impedir com que o time da casa ampliasse. No fim, o time bugrino se fechou para confirmar os três pontos.

Na próxima rodada, o Criciúma volta a campo no domingo, às 11h, diante do Novorizontino, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Na terça-feira, o Guarani visita o Náutico, às 21h30, nos Aflitos, no Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CRICIÚMA

GUARANI - Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves (Derlan) e Eliel; Leandro Vilela (Madison), Rodrigo Andrade e Marcinho (Eduardo Person); Bruno José (Ronald), Nicolas Careca e Júlio César (Yago). Técnico: Daniel Paulista.

CRICIÚMA - Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa (Negueba), Arilson e Marcos Serrato; Marquinhos Gabriel (Fellipe Mateus), Thiago Alagoano (Hygor) e Rafael Bilu (Lucas Xavier). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Diogo Mateus, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Mateus, Júlio César, Leandro Vilela e Nicolas Careca (Guarani); Cristovam, Marcos Serrato, Rayan, Rodrigo, Thiago Alagoano e Zé Marcos (Criciúma).

RENDA - R$ 27.340,00.

PÚBLICO - 2.221 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).