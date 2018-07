Guarani derrota Portuguesa com mais um gol de Ronaldo

CAMPINAS - O Guarani comprovou seu bom momento no Campeonato Paulista ao vencer a Portuguesa por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, diante de sua torcida, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada. O time da casa contou mais uma vez com um gol do atacante Ronaldo.

Ronaldo chegou ao seu quarto gol no Estadual e se firmou como o artilheiro do time na disputa. Foi dele, inclusive, os gols das últimas três vitórias do time campineiro. O resultado deixa o Guarani com 13 pontos e na quarta colocação. Por outro lado, a Lusa segue com seis pontos e continua longe do G-8, na 13ª posição.

O primeiro tempo em Campinas deixou a desejar. Quem foi ao Brinco de Ouro pensando em ver um grande embate, ficou frustrado com o jogo truncado. O Guarani se defendeu bem mais do que atacou, enquanto a Portuguesa mostrou que ainda está bastante diferente daquele eficiente time campeão da Série B de 2011. A melhor chance foi aos 20 minutos, em uma cabeçada de Rogério que passou perto do gol do Guarani.

O segundo tempo reservou ao torcedor da Portuguesa o reencontro com o atacante Ronaldo. Revelado nas categorias de base da Lusa, foi justamente ele quem abriu o placar. Aos oito minutos, o jogador aproveitou a sobra dentro da área, dominou e bateu forte no ângulo direito de Weverton: 1 a 0.

Ronaldo ainda poderia ter ampliado no minuto seguinte. O bugrino tentou de bicicleta e a bola saiu por cima do gol da Portuguesa, com muito perigo. Já a Lusa não conseguiu se acertar em campo, continuou errando bastante e teve que ver o Guarani criar chances para ampliar a vantagem sempre em jogadas de contra-ataque.

Quando a Lusa empatou com gol de cabeça de Vandinho, o árbitro assinalou impedimento de Rogério, que participou da jogada. Não era mesmo uma boa noite para a Portuguesa.

Pela sétima rodada, os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Guarani recebe o Paulista, às 17 horas, novamente em Campinas. Já a Lusa joga diante do Botafogo, às 19h30, no Canindé, em São Paulo.

GUARANI 1 x 0 PORTUGUESA

GUARANI - Emerson; Oziel, Neto (Rodrigo Arroz), Domingos e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Fabio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli (Willian Favoni); Fabinho e Ronaldo (Bacabal). Técnico: Osvaldo Alvarez.

PORTUGUESA - Weverton; Luis Ricardo, Renato (Gustavo), Rogério e Marcelo Cordeiro; Léo Silva, Guilherme (Maylson), Boquita (Vandinho), Henrique e Raí; Rafael Oliveira. Técnico: Jorginho.

GOL - Ronaldo, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renato, Neto, Fabinho, Wellington Monteiro, Boquita e Vandinho.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

RENDA - R$ 48.606,00.

PÚBLICO - 4.399 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).