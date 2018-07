Guarani deve poupar Fumagalli e ter reforços à disposição neste sábado

O Guarani deve estar desfalcado de um dos principais nomes do elenco no jogo com o Santa Cruz, marcado para as 16h30 deste sábado, no Arruda, pela segunda rodada da Série B. Pelo que mostrou o técnico Vadão durante os treinamentos, o meia Fumagalli deve ser poupado. O jogo ainda terá a estreia do lateral-esquerdo Eron, do zagueiro Willian Rocha e do lateral Kevin, liberados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O meia de 39 anos não tem nenhuma lesão e a opção de preservá-lo foi considerada apenas para evitar um desgaste físico, também por conta da longa viagem que o time vai fazer até Recife. Juninho, que substituiu Fumagalli durante o segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, treinou no time titular e deve ficar com a vaga.

Outra mudança será feita na lateral esquerda, mas por necessidade. Gilton sofreu uma lesão no joelho esquerdo e só voltar a ficar à disposição em cerca de seis semanas. Com isso, Eron, contratado junto ao Atlético-MG e regularizado nesta semana, vai estrear com a camisa bugrina.

O zagueiro Willian Rocha e o lateral-direito Kevin foram regularizados e podem ser relacionados. Os nomes dos jogadores apareceram no BID na tarde desta quinta-feira. Outros reforços ainda esperam pela liberação.