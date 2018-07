Guarani deve ter a volta de três titulares contra o Sampaio Corrêa

O Guarani deve se fortalecer para o jogo contra o Sampaio Corrêa, sábado, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Baraka, o meia Bruno Nazário e o atacante Bruno Mendes devem ser as novidades para buscar a reabilitação.

Os três campeões pela Série A2 Paulista foram poupadas do jogo de estreia, quando o time campineiro perdeu para o Fortaleza, por 2 a 1, no Castelão, na capital cearense. Baraka sentia dores musculares e vinha desgastado pela sequência de jogos, mas garante estar totalmente recuperado. "Já treinei normalmente e estou disposto a ajudar o time, porque cada jogo é uma decisão", comentou o capitão.

O meia Bruno Nazário estava com problemas particulares e preferiu não viajar com a delegação, mas já treina com o grupo e também é presença certa. O atacante Bruno Mendes, pretendido por alguns clubes, vai para o jogo, pelo menos, até ter algo concreto. O técnico Umberto Louzer, porém, só deve definir o time após o coletivo desta quinta-feira à tarde.

Fora de campo, a diretoria dispensou alguns jogadores. Os zagueiros Fernando Lombardi e Lucas Kal, os volantes Hélder e Pablo, além do atacante Gabriel Leite. A reformulação estava nos planos do clube após o título da Série A2.