Guarani dispensa cinco e promove jovens da base

Não fazem mais parte do elenco: zagueiro André Alves, lateral-direito Wanderson Cafu, lateral-esquerdo Thiago Souza, e os atacantes Robert e Caio Vinicius. Destes, apenas o primeiro vinha atuando com regularidade, enquanto que os demais não conquistaram espaço no time com o técnico Tarcísio Pugliese.

"Conduzimos as dispensas de uma forma bem profissional. Fizemos os jogadores entender o porque da decisão e eles aceitaram. O próprio Tarcísio Pugliese conversou com eles. Não podemos mais contar com a sorte", disse o diretor de futebol, Rogério Giardini.

Para suprir a saída dos jogadores do elenco foram promovidos: goleiro Diego, lateral-esquerdo Murilo, volante Carlinhos, meia Rai e atacante Neto.

Na próxima rodada o time campineiro vai ao Rio enfrentar o Duque de Caxias, e depois ainda enfrentará Vila Nova (fora de casa) e Crac (em casa). O confronto diante do Betim, marcado para a 16ª rodada, está suspenso, até que o time mineiro seja julgado no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).