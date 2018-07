Guarani divulga lista de reforços com Flávio Caça-Rato e Max, ex-Palmeiras

No total, nove jogadores foram anunciados. São eles: o goleiro Rafael Gatti, ex-Cruzeiro e Mirassol; o lateral-esquerdo Mário Sérgio, ex-Goiás; os zagueiros Lucas Bahia, ex-ASA, e Mateus Alves, ex-Caldense e Sport; o volante Diego Tabata, ex-Aracruz-ES; o meia Valdeir, ex-Campinense; e os atacantes Flávio Caça-Rato, ex-Santa Cruz e Remo; Max, ex-Palmeiras e América-RN, e Ricardinho, ex-Icasa.

FOLCLÓRICO - Flávio Caça-Rato ganhou status de ídolo da torcida do Santa Cruz, mais por seu jeito irreverente do que pelo futebol. Porém, mostrou o fator sorte ao ser decisivo em muitos jogos. Inclusive, o do título do Campeonato Pernambucano de 2013, do acesso à Série B e na decisão contra o Sampaio Corrêa na grande decisão da Série C.

Outro reforço de renome, o atacante Max começou a carreira no Tocantinópolis e passou por Corinthians-AL e América-RN antes de chegar ao Palmeiras. No clube de Palestra Itália, nunca esqueceu o gol mal anulado no clássico contra o São Paulo em 2007, partida que o clube alviverde acabou derrotado por 1 a 0. Rodou ainda por diversos clubes brasileiros, até parar novamente no América-RN, onde é ídolo. Ficou quase um ano suspenso por doping.