Guarani e Figueirense perdem gols e empatam por 0 a 0 na estreia da Série B

Em um duelo de muita disposição, Guarani e Figueirense empataram por 0 a 0 neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times tiveram chances de sair de campo com a vitória.

Apesar de ser a primeira partida, o Guarani mostrou evolução em relação ao Campeonato Paulista. Três reforços estrearam diante do time catarinense: o zagueiro Xandão, o lateral-direito Brunno Lima e o meia Arthur Rezende. Enquanto isso, o Figueirense mostrou padrão tático sob o comando do técnico Hemerson Maria e boas peças do meio para frente, indicando ser postulante à briga pelo acesso em 2019.

O time da casa iniciou o jogo com maior posse de bola e exigindo trabalho do goleiro Denis. Em um dos principais lances, aos 29 minutos, Felipe Amorim arriscou de fora da área e o arqueiro do Figueirense defendeu com a ponta dos dedos. Já o time catarinense teve a sua melhor oportunidade aos 30, em finalização de João Diogo que parou na trave de Giovanni.

No segundo tempo, o Figueirense foi melhor e poderia ter saído com o resultado positivo. Em duas oportunidades, o atacante João Diogo exigiu intervenção de Giovanni. Em uma delas, aos 12 minutos, o jogador finalizou forte e a bola explodiu no peito do goleiro do Guarani.

Desgastado fisicamente, o Guarani perdeu poder de criação e, mesmo não merecendo, teve a melhor chance de gol do jogo. Aos 47 minutos, Felipe Amorim chutou e o goleiro Denis espalmou. No rebote, Anselmo Ramon finalizou e Denis defendeu novamente. A bola ainda bateu na trave até a defesa mandar a bola para longe da área.

O Guarani volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Oeste, às 16 horas, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Já o Figueirense recebe o São Bento no próximo sábado, às 11 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 x 0 FIGUEIRENSE

GUARANI - Giovanni; Brunno Lima (Léo Principe), Xandão, Ferreira e Inácio; Deivid, Ricardinho, Felipe Amorim, Matheusinho (Éder Luis) e Arthur Rezende; Diego Cardoso (Anselmo Ramon). Técnico: Vinícius Eutrópio.

FIGUEIRENSE - Denis; Alemão Teixeira, Ruan Renato, Pereira e Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho, Fellipe Meteus (Alípio) e Tony; William Popp (Júlio Rusch) e João Diogo (Guilherme). Técnico: Hemerson Maria.

CARTÕES AMARELOS - Ferreira e Ricardinho (Guarani); Zé Antônio e Fellipe Mateus (Figueirense).

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

RENDA - R$ 40.530,00.

PÚBLICO - 2.387 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).