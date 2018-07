Guarani e Mogi Mirim vencem; Caxias lidera na Série C

O gol da vitória do Caxias foi marcado pelo zagueiro Tiago Pagnussat, no confronto realizado no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. A derrota deixou o Crac em último no Grupo B, com apenas um ponto.

Com um futebol consistente, o Guarani passou pelo Macaé no Estádio Moacyrzão, no Rio. O time campineiro não vencia como visitante desde o dia 16 de fevereiro, quando bateu o XV de Piracicaba. Já o Macaé é o sexto colocado, com seis pontos. O Mogi Mirim, por sua vez, conseguiu a sua terceira vitória em casa ao bater o Barueri. Derrotado pelo Vila Nova-GO, o Madureira é o quinto colocado, com sete pontos.

Com três gols do artilheiro Bruno Veiga, o Duque de Caxias venceu o Betim por 3 a 2, no Estádio Marrentão. Foi a primeira vitória do time carioca na competição. Apesar disso, o Duque segue na zona de rebaixamento, em nono lugar, com quatro pontos. Já o Betim permanece com cinco e em sétimo lugar.