Guarani e Portuguesa perdem e Inter de Limeira goleia na abertura da Série A2

A previsão inicial de que o Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - vai ser muito equilibrado já se confirmou logo na primeira rodada, disputada nesta quarta-feira com oito jogos. Os clubes mais tradicionais como Guarani e Portuguesa perderam, respectivamente, para Oeste e Batatais. O placar mais elástico foi conquistado pela Internacional, que fez 4 a 1 em cima do Audax, em Limeira (SP).

+ TEMPO REAL - Linense 0 x 3 Santos

O Oeste, atuando na Arena Barueri, em Barueri (SP), fez 1 a 0 em cima do Guarani, que tentou mas não conseguiu, pelo menos, empatar. O gol foi marcado por Henrique, aos 16 minutos do primeiro tempo. Pior mesmo fez a Portuguesa ao perder por 1 a 0 no estádio do Canindé, em São Paulo, para o Batatais, que foi uma surpresa nas últimas duas temporadas. O visitante marcou com Cleber, logo aos seis minutos, depois se fechou e suportou a pressão dos mandantes.

No estádio Limeirão, a Internacional, que subiu da Série A3 como vice-campeã, não tomou conhecimento do Audax e goleou por 4 a 1. Perto dali, em Piracicaba (SP), o XV de Piracicaba decepcionou a sua torcida ao perder para o Rio Claro por 3 a 1. Destaque para Gustavo Sapeka, que marcou três gols ainda no primeiro tempo.

A competição começou à tarde com a vitória do Votuporanguense em cima do Juventus por 3 a 2, na cidade de Votuporanga (SP). Na capital, no estádio Nicolau Alayon, o Nacional, campeão no ano passado da Série A3, empatou com o São Bernardo por 1 a 1. Foi o único empate da rodada.

Sonhando alto, o Taubaté, em casa, venceu por 1 a 0 o Água Santa, outro clube que investiu pesado e em 2017 chegou nas semifinais da Série A2. Com dois gols no primeiro tempo, em Penápolis (SP), o Penapolense fez 2 a 1, de virada, em cima do Sertãozinho.

Nesta temporada, os 16 clubes jogam todos contra todos em turno único (15 rodadas) e os quatro melhores avançam para as semifinais, quando acontecem jogos de ida e volta no sistema mata-mata. Apenas os finalistas garantem o acesso à elite. Já os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Série A3 em 2019.

Confira a 1.ª rodada da Série A2 paulista:

Quarta-feira

Votuporanguense 3 x 2 Juventus

Nacional 1 x 1 São Bernardo

Oeste 1 x 0 Guarani

Penapolense 2 x 1 Sertãozinho

Portuguesa 0 x 1 Batatais

Internacional (Limeira) 4 x 1 Audax

XV de Piracicaba 1 x 3 Rio Claro

Taubaté 1 x 0 Água Santa