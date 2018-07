Guarani e Sport empatam em 1 a 1 no Brinco de Ouro

Com o resultado, o time campineiro segue sem vencer na competição, somando dois empates, na 14.ª posição. Na primeira rodada, o time já havia ficado na igualdade com o Criciúma. Já o Sport chegou aos quatro pontos, na quarta colocação. Na estreia, a equipe pernambucana venceu o Icasa, por 1 a 0.

O Guarani começou o jogo com tudo e foi para cima do Sport, em busca do primeiro gol. Aos 17 minutos, Chiquinho foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Fernandão. O atacante testou com classe para o fundo das redes, abrindo o placar.

Após o gol, o time da casa melhorou e permaneceu mais tempo no campo de ataque do Sport, que estava perdido e nada criava. Marcelinho Paraíba, principal nome do time pernambucano, vivia tarde pouco inspirada.

O jogo voltou bem movimentado para o segundo tempo e, logo aos 9 minutos, o Sport empatou. Marcelinho Paraíba foi lançado e tocou para Paulista, que entrou no segundo tempo. O artilheiro do Campeonato Pernambucano fintou Emerson e tocou para o gol aberto, fazendo seu primeiro gol pela equipe rubro-negra.

Em casa e com o apoio da torcida, o Guarani foi para cima, mas deixou o setor defensivo aberto para o Sport. Ninguém, no entanto, soube marcar o segundo gol.

FICHA TÉCNICA:

Guarani 1 x 1 Sport

Guarani - Emerson; Chiquinho (Rafael Jataí), Neto, Aislan e Carlinhos (João Paulo); Lucas, Leandro Cavalho, Dada e Felipe (Geilson); Fernandão e Fabinho. Técnico - Vilson Tadei.

Sport - Magrão; Montoya, Alex Bruno (Igor) e Tobi; Renato, Hamilton, Daniel Paulista, Thiaguinho (Paulista, depois Juan) e Fernandinho; Marcelinho Paraíba e Bruno Mineiro. Técnico - Hélio dos Anjos.

Gols - Fernandão, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Paulista, aos 9 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

Cartões amarelos - Lucas, Bruno Mineiro, Daniel Paulista, Fernandinho, Felipe, Fabinho, Marcelinho Paraíba, Dada, Neto e Aislan.

Cartão vermelho - Daniel Paulista.

Público - 4.122 pagantes.

Renda - R$ 45.892,00.

Local - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.