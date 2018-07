Guarani empata com ABC por 1 a 1 e entra na zona de degola na Série B

NATAL - O Guarani tentou de todos os modos, mas depois de dez dias treinando apenas empatou por 1 a 1, com o ABC, na tarde deste sábado, em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o tropeço, o Guarani chegou ao terceiro jogo sem vitória, ficando com apenas sete pontos, na 18.ª colocação, portanto, na zona de rebaixamento. O ABC, por sua vez, chega aos nove, na décima colocação.

O time paulista começou o jogo com tudo e logo aos cinco minutos abriu o placar com Kleiton Domingues. Ele recebeu lançamento e bateu cruzado, e a bola ainda desviou antes de ultrapassar o goleiro Andrey. O ABC quase chegou ao gol de empate aos 16 minutos, com Adriano Pardal, que após cruzamento testou na trave.

No segundo tempo, o ABC voltou melhor, ficou mais presente no campo de ataque e pressionou o Guarani. De tanto tentar, aos 23 minutos, após tabela com Joelson, Adriano Pardal bateu no canto de Emerson, empatando a partida. Depois disso, o ABC se fechou e o Guarani, nervoso, não teve mais chances no ataque.

O Guarani volta ao gramado na próxima sexta-feira, contra o América-RN, em Goianinha, às 21 horas, enquanto, o ABC enfrenta o ASA no mesmo dia e horário, em Alagoas.

GUARANI 1 x 1 ABC

GUARANI - Emerson; Chiquinho (Medina), Rodrigo Arroz, André Leone e Bruno Recife; Jackson (Max Pardalzinho), Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Kleiton Domingues; Rafinha (Renato Ribeiro) e Ronaldo. Técnico - Vadão.

ABC - Andrey; Pedro, Flávio Boaventura, Eduardo e Renatinho Potiguar; Alisson, Bileu, Erivelton (Jardson) e Raul (Everton Senna); Anderson Costa (Joelson) e Adriano. Técnico Márcio Goiano.

GOLS - Kleiton Domingues, aos cinco minutos do primeiro tempo, e Adriano Pardal, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Acácio da Rocha (SC)

CARTÕES AMARELOS - Bruno Recife e Renato Ribeiro (Guarani); Eduardo, Joelson e Adriano Pardal (ABC).

PÚBLICO - 1.877 pagantes.

RENDA - R$ 34.693,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).