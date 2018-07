Guarani empata com o Juventus na estreia do técnico Maurício Barbieri

Na estreia do técnico Maurício Barbieri, o Guarani empatou com o Juventus por 1 a 1, na tarde deste sábado, na Rua Javari, no tradicional bairro da Mooca, na capital. A partida foi válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, com os gols saindo na etapa final.

O ponto conquistado fora de casa deixou o time de Campinas com 11 pontos, ainda fora do G4, a zona de classificação às semifinais. O Juventus soma seis pontos e continua dentro da zona de rebaixamento da Série A2.

O Juventus saiu na frente com Judson, aos sete minutos do segundo tempo. Mesmo não jogando bem, o Guarani empatou com Uederson, aos 24 minutos. "Não tivemos uma grande atuação, mas o resultado foi importante" resumiu ao final do jogo Barbieri. Ele substituiu a Ney da Matta.

O Guarani volta a campo na próxima quarta-feira, quando receberá, no Brinco de Ouro, em Campinas, o Capivariano, a partir das 20 horas. O Juventus vai até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, às 19h30.