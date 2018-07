Guaraní empata com Racing e festeja volta à semi de Libertadores após 49 anos Algoz do Corinthians nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Guaraní do Paraguai voltou a fazer história ao empatar com o Racing por 0 a 0, na noite desta quinta-feira, em Buenos Aires, e garantir vaga na semifinal da competição continental. Essa é a primeira vez desde 1966 que o time vai jogar este estágio do principal torneio de futebol da América do Sul.