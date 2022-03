Guarani empata com São Bernardo e será rival do Corinthians nas quartas do Paulistão

O Guarani carimbou a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista ao ficar no empate sem gols diante do São Bernardo na tarde deste sábado, no estádio Primeiro de Maio, no encerramento da primeira fase. O time do ABC já estava garantido na próxima fase. com o resultado, o São Bernardo ficou na vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos, contra 23 do São Paulo, seu próximo adversário. Já o Guarani chegou aos 14, em segundo do Grupo A, que tem o Corinthians na ponta, com 20.

São Bernardo e Guarani fizeram um primeiro tempo equilibrado. Como já estava classificado, o time do ABC foi cauteloso, mas criou boas oportunidades de marcar. Logo aos dois minutos, Silvinho apareceu em boa condição e obrigou Rafael Martins a fazer grande defesa. Lucão do Break respondeu para a equipe campineira, mas Alex Alves pegou.

Silvinho continuou sendo o jogador mais perigoso do São Bernardo. O atacante foi atormentando a defesa adversário, mas o gol não saiu. Do meio para o fim do primeiro tempo, o Guarani acelerou e viu Alex Alves salvar em um arremate de Júlio César. Ainda deu tempo para Lucão do Break, de cabeça, perder mais uma chance.

No segundo tempo, o Guarani foi para cima. Lucão do Break recebeu dentro da área e chutou de pé esquerdo. Alves defendeu. O São Bernardo também não ficou só na defesa. O time do ABC colocou Rafael Martins para trabalhar. Ele fez importantes defesas para assegurar o empate.

Com o passar do tempo, o São Bernardo abdicou de atacar e ficou se poupando para a próxima fase. A combinação de resultados também ajudou o Guarani, que optou por não se desgastar. Sendo assim, o empate foi decretado e o clube campineiro acabou classificado.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 0 GUARANI

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Cristovam (Lucas Ferron), Ítalo, Joílson e Igor Fernandes; Rodrigo Souza (Zezinho), Romisson (Vitinho Mesquita) e Ravanelli; Rafinha (Léo Gomes), Silvinho (Paulinho Moccelin) e Matheus Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

GUARANI - Rafael Martins; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, João Victor e Matheus Pereira; Madison (Rodrigo Andrade), Índio (Eduardo Person) e Giovanni Augusto; Ronald (Nicolas Careca), Júlio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Cristovam (São Bernardo); Giovanni Augusto, Índio e Ronaldo Alves (Guarani).

RENDA - R$ 11.520,00.

PÚBLICO - 532 pagantes.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).