Guarani empata com Velo Clube e vê rival perder os 100% na Série A2 Na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, Velo Clube e Guarani empataram, por 1 a 1, neste sábado cedo, no estádio Benitão, na cidade de Rio Claro. O resultado foi justo e manteve o time da casa na liderança isolada, com 13 pontos, mas agora nenhum dos 20 participantes tem 100% de aproveitamento. O time campineiro continua no bloco de cima, em terceiro lugar, com nove pontos.