Guarani empata e lidera grupo da Série C do Brasileiro

SÃO PAULO - O Guarani-SP completou cinco jogos sem vitórias, mas o empate por 1 a 1 com o lanterna Barueri-SP, na Arena Barueri, nesta sábado, pela 13.ª rodada, deu ao time de Campinas a liderança isolada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O clube do interior paulista tem 22 pontos, contra 10 do rival da Grande São Paulo, lutando contra o rebaixamento.

Mas o Vila Nova-GO pode reassumir a ponta neste domingo, quando vai enfrentar o Crac-GO, em Catalão (GO) - o clube da capital goiana soma 21 pontos. Completam o G4, a zona de classificação, o Caxias-RS, que ficou com 21 pontos ao perder para o Mogi Mirim-MG por 2 a 1, no interior paulista, e o próprio Mogi, agora na quarta posição, com 20 pontos, tirando o Macaé, em quinto também com 20. O time fluminense, porém, vai receber o Betim-MG, neste domingo, no complemento da rodada.

Em Barueri, o Guarani foi melhor no primeiro tempo, quando perdeu muitos gols. Abriu o placar no primeiro minuto da segunda etapa com o estreante Macena, de cabeça. Mas sofreu o empate aos 25 minutos com Maurício Leal, também de cabeça.

Em casa, o Mogi Mirim foi melhor e mereceu vencer o Caxias com gols de Nando, de pênalti, e Aloísio, com Charles Chad diminuindo para o time gaúcho. A 13.ª rodada vai ser completada neste domingo com mais oito jogos - três pelo Grupo B e cinco pelo Grupo A.

Confira a 13.ª rodada da Série C:

SÁBADO

Mogi Mirim-SP 2 x 1 Caxias-RS

Barueri-SP 1 x 1 Guarani-SP

DOMINGO

10 horas

Brasiliense-DF x CRB-AL

Macaé-RJ x Betim-MG

Duque de Caxias-RJ x Madureira-RJ

16 horas

Crac-GO x Vila Nova-GO

Baraúnas-RN x Sampaio Corrêa-MA

Águia-PA x Cuiabá-MT

Treze-PB x Luverdense-MT

19 horas

Fortaleza-CE x Santa Cruz-PE