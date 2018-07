Guarani empata e Macaé vence pelo Grupo B da Série C

Por outro lado, quem surpreendeu foi o Macaé-RJ, que em casa não tomou conhecimento do Caxias-RS e venceu por 2 a 0, assumindo a vice-liderança. Por fim, o Duque de Caxias-RJ passou por cima do Mogi Mirim-SP, vencendo por 3 a 1, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Barueri-SP para o seu lugar.

O Guarani perdeu uma grande chance de disparar ainda mais na liderança do Grupo B. O time errou muitos passes, o que irritou os pouco mais de 3.500 torcedores que compareceram ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, neste sábado, e ficou no empate sem gols com o Madureira.

Ainda sem perder e sem saber o que é sofrer gols nesta Série C, o Guarani continua na liderança, com 20 pontos, dois a mais que Macaé e Caxias. Já o Madureira continua tendo chances de se classificar para a próxima fase, aparecendo na sexta colocação, com 13 pontos. A diferença para o Mogi Mirim, quarto colocado, é de apenas três.

Após quatro jogos sem vitória, o Duque de Caxias conquistou um grande resultado, que fez com que o time se livrasse da zona do descenso provisoriamente. O clube carioca venceu o Mogi Mirim por 3 a 1, no estádio Marrentão, em Duque de Caxias (RJ).

O Mogi Mirim continua sendo um dos piores visitantes na competição, ao lado do próprio Duque de Caxias e do Crac-GO, além do Rio Branco-AC, componente do Grupo A. A derrota deixou o time paulista na quarta colocação com 16 pontos, a quatro do líder Guarani. O clube do interior paulista pode sair fora do G4, caso o Vila Nova-GO vença seu confronto contra o Barueri.

Há muito tempo, o Duque de Caxias não sabia o que era ficar fora da zona de rebaixamento. Quem levou a pior foi o Barueri, que foi parar na nona colocação com oito pontos. O time carioca agora tem nove.

Embalados pelo bom desempenho no final do primeiro turno, Macaé e Caxias se enfrentaram neste sábado, no estádio Moacyrzão. Quem se deu melhor foi os donos da casa, que saíram com a vitória por 2 a 0. O Macaé chegou aos 18 pontos, na vice-liderança, encostando no Guarani. Já o Caxias, mesmo com a derrota, permaneceu no G4, com os mesmos 18 pontos, mas em terceiro, sem vencer há três jogos.

Ao final do returno, os quatro primeiros colocados de cada grupo vão avançar à segunda fase. Por outro lado, serão rebaixados para a Série D os três últimos do Grupo A, que tem 11 participantes, e dois últimos do Grupo B, com 10 integrantes.

Confira a 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé-RJ 2 x 0 Caxias-RS

Duque de Caxias-RJ 3 x 1 Mogi Mirim-SP

Guarani-SP 0 x 0 Madureira-RJ

Domingo

16 horas

Betim-MG x Crac-GO

Barueri-SP x Vila Nova-GO

Fortaleza-CE x Baraúnas-RN

CRB-AL x Águia-PA

Treze-PB x Cuiabá-MT

17 horas

Luverdense-MT x Santa Cruz-PE

19 horas

Brasiliense-DF x Sampaio Corrêa-MA