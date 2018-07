Guarani empata em casa com o Brasil, de Pelotas, e se complica na Série C O Guarani se complicou na briga por uma das quatro vagas do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O time de Campinas deixou o estádio Brinco de Ouro sob vaias ao empatar com o Brasil, de Pelotas (RS), por 2 a 2, nesta segunda-feira, no fechamento da oitava rodada.