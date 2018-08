Guarani empata sem gols com Criciúma fora e 'dorme' no G-4 da Série B

Criciúma e Guarani ficaram no empate sem gols nesta terça-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela 24.ª rodada do Brasileiro da Série B. O time da casa fica na 14.ª colocação, com 26 pontos, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Os visitantes subiram provisoriamente para o quarto lugar, com 37 pontos.

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado. O Criciúma tinha mais posse de bola e buscava o ataque constantemente, mas dava espaço para escapadas do Guarani em contragolpes. Na melhor chance do time da casa, Marlon arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão. O Guarani respondeu com lance em que Bruno Xavier recebeu dentro da área e finalizou para o fundo do gol, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante.

O segundo tempo foi de ritmo mais lento e com menos chances de gol para os dois times. Aos poucos, o Guarani foi crescendo e passou a ser mais presente no campo de ataque, mas sem exigir muito trabalho do goleiro Beliato. Nas poucas vezes em que atuou, o camisa 1 do Criciúma mostrou segurança.

A pressão dos visitantes se intensificou ainda mais depois dos 34 minutos, quando Marlon Freitas saiu machucado e o Criciúma já tinha feito as três substituições. No entanto, o Guarani não conseguiu tirar o zero do placar.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando serão disputados todos os jogos da 25.ª rodada da Série B. O Guarani recebe o Goiás no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Criciúma enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 X 0 GUARANI

CRICIÚMA - Beliato; Sueliton, Nino, Liel e Marlon; Marlon Freitas, Ronaldo, Jean Mangabeira (Andrew) e Elvis (Alex Maranhão); Vitor Feijão (Patrick) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

GUARANI - Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Marcílio; Ricardinho (Fabrício Bigode), Willian Oliveira, Jefferson Nem e Rafael Longuine (Rondinelly); Bruno Xavier e Bruno Mendes (Caíque). Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Liel (Criciúma); Philipe Maia, Willian Oliveira e Jefferson Nem (Guarani).

RENDA - R$ 43.290,00.

PÚBLICO - 2.319 pessoas.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).