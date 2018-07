Guarani encara o Santos tentando esquecer goleada

O objetivo do Guarani, agora, é surpreender e manter a invencibilidade. O clube de Campinas ocupa a décima posição, com cinco pontos. "Tenho certeza que vamos a Santos e faremos um bom jogo. Não dá para ficar com medo e não dá para ficar lá atrás. Temos que jogar futebol também", ressaltou Mancini.

Para dificultar a vida do adversário, o treinador evitou revelar quais serão os 11 titulares. Mancini, contudo, não deve fazer modificações em relação ao time que empatou com o Cruzeiro por 2 a 2, domingo passado. A única novidade deve ser o retorno do volante Baiano na vaga do lateral Moreno, que vinha atuando improvisado na meia. O titular contraiu dengue e ficou 10 dias afastado dos treinamentos, mas já participou com desenvoltura no segundo tempo diante do Cruzeiro.

A alteração evidência que o Guarani deva entrar com uma formação mais cautelosa na Vila Belmiro, com três volantes: Renan, Paulo Roberto e Baiano. A esperança ofensiva continua sendo Roger, artilheiro do Brasileiro, com quatro gols e prometendo superar a sua marca pessoal de 15 gols, pelo Vitória, em 2009.