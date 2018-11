Guarani encerra jejum na Série B ao vencer o Coritiba no Couto Pereira

O Guarani finalmente fez as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o time de Campinas (SP) fez uma partida sólida e venceu o Coritiba por 2 a 0, em pleno estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 34.ª rodada. O resultado mantém acesa a chama do acesso.

Ao encerrar o jejum de cinco jogos sem vitória, o Guarani chegou aos 49 pontos e segue na nona colocação. A diferença para o G4 - a zona de acesso - é de cinco. Por outro lado, o Coritiba estacionou nos 46 e, em 10.º lugar, apenas cumpre tabela na reta final do campeonato.

Nem parecia que o jogo era no estádio Couto Pereira. O Guarani dominou praticamente todo o primeiro tempo e, depois de criar três boas oportunidades, abriu o placar aos 30 minutos. Gabriel Poveda aproveitou cruzamento rasteiro de Denner e bateu de primeira no ângulo. Nos acréscimos, Alan Costa acertou o travessão.

O Coritiba voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e quase empatou com Guilherme. O atacante passou por Agenor e, mesmo sem ângulo, finalizou rente à trave. No entanto, aos 18 minutos, Jefferson Nem fez jogada individual e bateu na saída do goleiro Rafael Martins. O segundo gol bugrino fez muitos torcedores deixarem o estádio e a partida seguiu sem emoção até o final.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, pela 35.ª rodada. O Coritiba encara o São Bento, às 20h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), enquanto que o Guarani vai até Florianópolis para enfrentar o Figueirense, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 2 GUARANI

CORITIBA - Rafael Martins; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião (Vinícius Kiss), Jean Carlos (Alisson Farias) e Yan Sasse (Chiquinho); Guilherme e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

GUARANI - Agenor; Kevin, Philipe Maia, Fabrício e Romário; Willian Oliveira, Ricardinho, Denner (Fabrício Bigode), Jefferson Nem e Matheus Anjos (Rafael Longuine); Gabriel Poveda (Caíque). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Gabriel Poveda, aos 30 minutos do primeiro tempo; Jefferson Nem, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Lima e Vitor Carvalho (Coritiba); Matheus Anjos e Fabrício (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Guilherme (Coritiba).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA - R$ 42.196,00.

PÚBLICO - 2.451 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).