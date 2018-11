Guarani encerra participação na Série B com vitória sobre o Londrina

Em jogo para cumprir tabela na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani encerrou a competição com vitória sobre o Londrina por 1 a 0, neste sábado, no Brinco de Ouro. Rafael Longuine foi o autor do único gol do duelo.

O resultado serviu para deixar o Guarani em nono lugar, com 54 pontos, ultrapassando o Coritiba na classificação. O Londrina ficou logo acima na tabela, com 55, na oitava posição.

O jogo não valia nada para ambos. Por isto, Roberto Fonseca e Marco Antônio escalaram os times com atletas que receberam poucas oportunidades durante a Série B. Pelo lado do Guarani, a novidade foi a entrada do jovem Mateusinho, promessa das categorias de base. Foi justamente do estreante que saiu a primeira chance de perigo do jogo. Logo aos cinco minutos, o meia pegou sobra de fora da área e parou em Alan, que caiu bem para fazer a defesa.

O Guarani, aliás, foi quem menos sentiu a falta de entrosamento. Usando a velocidade pelos lados, o time campineiro criou as melhores chances de marcar. Depois de grande tabela, Pará apareceu de surpresa na área, recebeu de Longuine e, da marca do pênalti, acabou parando em Alan, que fez grande defesa.

Aproveitando o bom momento, o Guarani abriu o placar logo em seguida. Aos 41 minutos, Longuine aproveitou o espaço criado na movimentação, arrancou com liberdade e finalizou no canto, sem chances para Alan.

Com mudanças, o Londrina voltou mais ligado para o segundo tempo e, em cobrança de falta de João Paulo, obrigou o goleiro Passarelli a trabalhar logo aos nove minutos. O Guarani deu o troco logo na sequência com Poveda. O jovem centroavante apareceu livre de marcação após cobrança de escanteio, mas mandou para fora.

Sofrendo pressão, o Guarani acabou ficando com um jogador a menos depois de Guilherme sofrer uma lesão. Como o time campineiro havia feito as três trocas, restou ao time terminar o jogo com dez jogadores. Com isto, o Londrina foi para cima nos momentos finais. Carlos Henrique teve duas chances, aproveitando cruzamentos na segunda trave, mas acabou desperdiçando.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 LONDRINA

GUARANI - Passarelli; Felipe Rodrigues, Ferreira, Fabrício e Pará; Denner, Willian Oliveira e Mateusinho (Matheus Oliveira); Rafael Longuine (Guilherme), Erik (Marcão) e Gabriel Poveda. Técnico: Marco Antônio (interino).

LONDRINA - Alan; Matheuzinho, Luizão (Marcondes), Matheus Mancini e Igor Miranda; João Paulo, Jardel (Lucas Ramon) e Higor Leite; Marcelinho (Sávio), Carlos Henrique e Anderson Leite. Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Rafael Longuine, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE)

CARTÕES AMARELOS - Willian Oliveira e Mateusinho (Guarani); Igor Miranda (Londrina)

RENDA - R$ 18.665,47.

PÚBLICO - 1.346 pagantes

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).