Guarani encerra sequência negativa, bate Juventude e cola no G-4 da Série B

Após quatro rodadas sem vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani deu um fim na sequência negativa nesta quinta-feira, ao bater o Juventude por 1 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), com gol de Bruno Mendes, de pênalti, pela 27ª rodada.

Com o resultado, o time da casa colou no G-4 da segunda divisão. Agora com 41 pontos, a equipe de Umberto Louzer está apenas dois pontos abaixo do quarto colocado Vila Nova. No entanto, essa foi apenas a segunda partida da rodada e outras oito ainda serão disputadas entre sexta e sábado.

O Juventude vive situação bem mais delicada e permanece mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento. A equipe gaúcha ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos, e chegou à décima rodada seguida sem vitórias.

O JOGO

A partida desta quinta começou movimentada, com o Guarani buscando o ataque e o Juventude também chegando com perigo em contragolpes puxados pelas pontas.

Aos 14 minutos, o time visitante chegou perto de abrir o placar em lance curioso. Felipe Mattioni cruzou para a área e o goleiro Agenor agarrou a bola junto ao travessão, precisando se esforçar para evitar que ela cruzasse a linha do gol mesmo em suas mãos.

Aos poucos, o ritmo do jogo foi caindo e a bola ficou mais concentrada no meio de campo, com forte marcação das duas equipes e poucas jogadas agudas até o intervalo.

Na segunda etapa, a torcida do Guarani passou a demonstrar ainda mais insatisfação com a equipe e falta de paciência com jogadas que não visavam o gol, além dos erros nos passes.

A partir dos 31 minutos, no entanto, o time paulista passou a chegar com mais perigo. Primeiro, Bruno Mendes arriscou da entrada da área e acertou a trave esquerda do goleiro Matheus Cavichioli.

Quatro minutos mais tarde, Esquerdinha derrubou Bruno Xavier dentro da área e o árbitro tocantinense Alisson Sidnei Furtado anotou pênalti. Bruno Mendes cobrou com tranquilidade e garantiu a vitória bugrina.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada da Série B. O Guarani só joga no sábado, dia 22 de setembro, novamente no Brinco de Ouro, contra o CSA.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 0 JUVENTUDE

GUARANI - Agenor; Kevin (Felipe Rodrigues), Philipe Maia, Fabrício e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Jefferson Nem (Poveda) e Rafael Longuine; Matheus Oliveira (Bruno Xavier) e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Micael, Wágner e Nauton; Rodrigo (Diones), Lucas (Amaral), Rafinha e Leandro Lima; Caio Rangel (Esquerdinha) e Guilherme Queiroz. Técnico: Luis Carlos Winck.

GOL - Bruno Mendes, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Mendes (Guarani); Wágner, Rodrigo e Lucas (Juventude).

RENDA - 2.851 pagantes.

PÚBLICO - R$ 34.568,00.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).