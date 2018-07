Guarani entra no G4 e Portuguesa se complica na Série A2 com derrota para o Oeste

Duas partidas fecharam, nesta segunda-feira, a 18.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. Em Campinas (SP), o Guarani venceu o Barretos, por 1 a 0, e voltou a integrar o G4 - a zona de classificação às semifinais. Em São Paulo, a Portuguesa perdeu para o Oeste, por 3 a 2, e ainda corre risco de ser rebaixada. Mas o futuro deles vai ser definido no domingo, quando vai ser disputada a última rodada da fase de classificação.

A vitória em casa deixou o Guarani com 30 pontos, em quarto lugar, empurrando o Bragantino, com 29, para a quinta posição. Mesmo assim, o time campineiro precisa vencer o Batatais, fora de casa, na rodada final para não depender de outros resultados. O próprio clube de Batatais (SP), sexto colocado com 28 pontos, também têm chances de ir às semifinais.

O Barretos, com 20 pontos em 16.º lugar, continua na zona de rebaixamento e não depende mais dele na última rodada, quando vai enfrentar em casa o Velo Clube, com 23 pontos, em 14.º, e também tentando fugir da degola. O gol da vitória no estádio Brinco de Ouro da Princesa foi de Bruno Nazário, aos 23 minutos do segundo tempo.

PORTUGUESA EM RISCO

Mesmo no estádio do Canindé, a Portuguesa perdeu para o Oeste e se complicou na competição. Ficou com 23 pontos e pode ser alcançada pelo XV de Piracicaba, com 22 em 15.º lugar, e primeiro clube na zona de queda. E os dois vão se enfrentar em Piracicaba (SP), onde a equipe paulistana precisa pelo menos empatar.

A vitória deixou o Oeste com 25 pontos, em 10.º, e livre de qualquer ameaça. De quebra, o resultado livrou também o Penapolense, com 24 em 11.º lugar. Ele se beneficia justamente do confronto direto entre XV de Piracicaba e Portuguesa. Ficou definido também que o Capivariano, com 19 pontos, está rebaixado à Série A3 ao lado de Mogi Mirim, Rio Preto e União Barbarense. Ainda faltam duas vagas para serem preenchidas.

No campo, o Oeste foi sempre superior e comandou o placar. Saiu na frente com Guilherme Garutti, mas levou o empate com Vinícius Gouveia. No segundo tempo, o time rubro-negro de novo ficou na frente com Mazinho, mas levou o empate aos 36 minutos com Leandro Domingues cobrando pênalti. No final, porém, o visitante fez o terceiro com Tatuí, aos 44. Na última rodada, só cumpre tabela contra o Taubaté.