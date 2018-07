Guarani espera acertar rápido com o atacante Betinho, herói do Palmeiras em 2012

Betinho, ex-atacante do Paysandu, pode ser o centroavante que o Guarani pretende contratar para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. As negociações estão bem adiantadas. Esta é alternativa que surgiu após as negativas de outros nomes como Leandrão, do Vasco, Ricardo Bueno, do Oeste, e Eliandro, do Bragantino.

O centroavante de 29 anos tem a característica de ficar dentro da área. E experiência necessária para ajudar o time a brigar pelo acesso à Série B. Seu maior feito foi marcar o gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil de 2012, quando o time era dirigido pelo Luis Felipe Scolari. Após vitória em São Paulo por 2 a 0, o time da capital paulista empatou com o Coritiba por 1 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com gol de Betinho.

Antes do Palmeiras, ele defendeu o São Caetano e após o título defendeu Avaí, Boa, Santa Cruz e Paysandu. No time tricolor pernambucano, marcou seis gols em 14 jogos e no Paysandu também fez seis gols em 19 partidas.

Para evitar um desgaste maior com a viagem até Varginha (MG), a comissão técnica antecipou a ida para a cidade do Sul de Minas Gerais. Após o treino na manhã desta sexta-feira, os jogadores almoçaram e deixaram Campinas (SP). No jogo, o time paulista vai defender a liderança isolada do Grupo B com 28 pontos, neste domingo, às 19h30, sabendo que uma vitória sobre o Boa vai confirmar, de maneira matemática, a sua vaga na segunda fase. Ferreira, recuperado de lesão, está confirmado no lugar do zagueiro Genilson.