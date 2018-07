Guarani espera acerto com a Justiça do Trabalho até fim de julho O tempo corre e o Guarani usa as armas que tem para manter viva a negociação pela venda do Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e a sobrevivência do clube. Nesta terça-feira, o presidente Horley Senna se reuniu com Lourival Ferreira dos Santos, presidente do 15.º Tribunal de Regional do Trabalho, para tentar apressar o acordo.