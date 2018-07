Guarani está perto de acerto com zagueiro Lima, ex-Atlético-MG

O experiente zagueiro Lima deve ser o próximo reforço do Guarani para a temporada de 2017. Atualmente no Fortaleza, ele já teria se desligado do time cearense e espera se apresentar em Campinas (SP) antes da virada do ano. Ele formaria a dupla defendia com Diego Jussani, que veio do CRB.

Lima tem 31 anos e está no Fortaleza desde 2014. Começou a carreira no Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), e viveu os melhores momentos no Atlético Mineiro, onde atuou entre 2004 e 2007 e depois entre 2010 e 2012. Neste meio tempo atuou no Betis, da Espanha.

Antes de chegar ao Fortaleza, onde atuou 75 vezes, ele passou por Portuguesa e Botafogo-SP. A direção não confirma o acordo, mesmo porque ele ainda não assinou contrato. Mas viria para formar com Diego Jussani a nova dupla defensiva para substituir Ferreira e Leandro Amaro.

Ainda nos bastidores, o presidente Horley Senna tenta prorrogar para maio, após a Série A2 do Campeonato Paulista, a eleição no clube. O objetivo é evitar um clima de rivalidade durante a competição. Ele está tentando contornar pendências com alguns jogadores formados na base.

O atacante Rafael Rodrigues, emprestado ao São Paulo, deve ir para o Japão, com o clube campineiro ficando com 30% dos direitos econômicos. Rafael Poveda, artilheiro do time sub-20 com 23 gols no Campeonato Paulista, teria proposta de empresário. Já o volante Mineiro vai ser emprestado ao Catanduvense, que disputa a Série A3 paulista.